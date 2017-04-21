В Татарстане возобновилось движение автобусов на межмуниципальных маршрутах
Задержек рейсов
Задержек рейсов
(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане по состоянию на 9 утра на федеральные дороги вышли 74 единицы снегоуборочной техники, рассыпано 298 т противогололедных материалов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Миндортрансе РТ.
На дорогах регионального значения работали 143 единицы техники, было использовано 2247 т противогололедных материалов.
«Благодаря ограничению движения грузового транспорта с 19.00 20 апреля до 8.10 21 апреля
В ведомстве также отметили, что задержек рейсов
«На 21 апреля в республике прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Ночью и утром в большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах кратковременная метель, местами сохранится гололед. Ветер западный 6 — 11, местами порывами до 18 м/с. Температура 0 — 5 градусов. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — сообщили в Миндортрансе.