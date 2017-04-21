В Татарстане возобновилось движение автобусов на межмуниципальных маршрутах

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане по состоянию на 9 утра на федеральные дороги вышли 74 единицы снегоуборочной техники, рассыпано 298 т противогололедных материалов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Миндортрансе РТ.

На дорогах регионального значения работали 143 единицы техники, было использовано 2247 т противогололедных материалов.

«Благодаря ограничению движения грузового транспорта с 19.00 20 апреля до 8.10 21 апреля дорожно-транспортные происшествия на федеральных и региональных трассах не зафиксированы. Возобновлено движение автобусов, обсуживающих регулярные межмуниципальные маршруты. На рейсы в системе мониторинга утором выехали 108 автобусов», — рассказали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что задержек рейсов из-за сложных метеоусловий в аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» не было. В частности, за прошедшие сутки из аэропорта Казани выполнено 73 рейса, обслужен на прилет и вылет 6041 пассажир. Из «Бегишево» осуществлено девять рейсов, обслужены 1586 пассажиров. Из аэропорта «Бугульма» выполнено четыре рейса, обслужены 139 пассажиров. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

«На 21 апреля в республике прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Ночью и утром в большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах кратковременная метель, местами сохранится гололед. Ветер западный 6 — 11, местами порывами до 18 м/с. Температура 0 — 5 градусов. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — сообщили в Миндортрансе.