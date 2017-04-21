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09:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре готовятся к запуску фонтанов

Ровно через неделю включат поющие фонтаны на Театральной площади и на «Авроре». А пока идет генеральная уборка.

Источник: ГТРК «Кубань»

У фонтана на «Авроре» необходимо проверить 800 форсунок. И в два раза больше светильников. В том числе — танцующие форсунки. Их 24. Столько же и струй воды, которые свободно могут менять свое направление. А танцует фонтан в основном под классику — он знает больше 50 произведений.

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