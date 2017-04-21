В Краснодаре готовятся к запуску фонтанов

У фонтана на «Авроре» необходимо проверить 800 форсунок. И в два раза больше светильников. В том числе — танцующие форсунки. Их 24. Столько же и струй воды, которые свободно могут менять свое направление. А танцует фонтан в основном под классику — он знает больше 50 произведений.