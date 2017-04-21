Объявлен шорт-лист международной Букеровской премии
В Лондоне объявили короткий список международной литературной премии The Man Booker International Prize 2017 года. Об этом сообщается на сайте награды.
В Лондоне объявили короткий список международной литературной премии The Man Booker International Prize 2017 года. Об этом сообщается на сайте награды.
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Лауреата международной Букеровской премии назовут 14 июня.
Все авторы, попавшие в
Денежный приз для победителя составляет 50 тысяч фунтов (64 тысячи долларов), которые будут поровну поделены между автором и его переводчиком.
Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Это ответвление одноименной престижной британской награды, которая была учреждена в 1968 году. На международную награду может претендовать любой писатель, если его роман переведен на английский язык и доступен в широкой продаже.