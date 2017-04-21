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10:17 (мск), источник: Вести Приморье

Количество отказов на «дальневосточный гектар» сократилось почти вдвое

Процент отказов по заявкам на получение «дальневосточного гектара» снизился практически вдвое. Сейчас он составляет меньше 20%, об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в ходе круглого стола «Год закону о “дальневосточном гектаре”: первые результаты и перспективы».

«Процент отказов по итогам марта составил 17%. Такая положительная динамика базируется как на повышении качества информации, размещенной в Федеральной информационной системе “НаДальнийВосток. РФ”, так и на качестве работы уполномоченных органов», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, по словам Сергея Качаева, минвостокразвития России уже подготовило ряд поправок в закон о «дальневосточном гектаре», среди которых предлагается закрепить обязанность уполномоченных органов в случае наличия основания для отказа связываться с гражданином и предлагать возможные корректировки границ земельного участка или его местоположения. «Перед нами стоит задача обеспечить снижение количества отказов до уровня не более 10%», — подчеркнул Сергей Качаев.

Напомним, любой гражданин России с 1 февраля может получить в безвозмездное пользование участок на Дальнем Востоке. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. На сегодняшний день поступило свыше 84 тысяч заявлений на «дальневосточные гектары», а уже более 12 тысяч граждан получили земельные участки в пользование.

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