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09:59 (мск), источник: NewsKo

В Данилихе обнаружены опасные химические вещества

Учёные химического факультета Пермского университета провели исследование воды реки Данилиха. В реке зафиксировано превышение содержания фосфатов в 20 раз.

13 апреля после тревожных сообщений пермяков о неестественной пене в реке Данилиха учёные Пермского университета провели исследование проб воды. После их изучения на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой и других приборах, химики выявили серьёзное отклонение от норм.

«Мы обнаружили высокое содержание солей фосфорных кислот — фосфатов. В пробах оно составляло 70 мг/л, при том, что предельно допустимая по гигиеническим нормативам концентрация 3,5 мг/л», — говорит директор научно-исследовательского центра коллективного пользования химического факультета ПГНИУ Андрей Максимов.

Высокое содержание фосфатов в воде при попадании в организм человека может вызвать расстройство кишечника. Также соли фосфорных кислот являются хорошими удобрениями для водорослей, которые поглощают кислород, необходимый для рыбы, раков и других обитателей водоёмов. Фактически разрушается нормальная биологическая цепочка.

Кроме того, учёные зафиксировали превышение концентрации анионогенных поверхностно активных веществ (ПАВ), которые входят в состав большинства моющих средств. По нормам в воде может находиться до 0,5 мг/л ПАВ. В пробах присутствие вещества составило 0,620 мг/л. Анализ также показал повышенное содержание тяжёлых металлов, таких как кадмий.

Загрязнение реки учёный связывает с действиями самих пермяков.

«Анионогенные вещества могли попасть в воду после мытья автомобиля, а тяжёлые металлы — из бытовых отходов человека, таких как обычные батарейки», — поясняет эксперт.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

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