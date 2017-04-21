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10:07 (мск), источник: СуперОмск

Омичам предлагают отправиться в Ноябрьск новым рейсом

Авиакомпания «КрасАвиа» открыла продажу билетов на рейсы Омск-Ноябрьск, Ноябрьск-Омск.

Вылететь из родного города в Ноябрьск можно с 7 мая по 22 октября. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям каждую неделю. Тариф в одну сторону составит 3 200 руб. (без учёта сборов).

Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Як-42Д. Вместимость этих самолетов до 120 пассажиров.

Вылеты проходят по следующему расписанию (для каждого из аэропортов указано местное время):

— вылет из Омска в 10.40, время прилета в Ноябрьск в 11.20;.

— вылет из Ноябрьска в 12.30, время прилета в Омск 15.10.

Наличие билетов можно проверить на сайте авиакомпании в форме поиска и бронирования.

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