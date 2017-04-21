Фестиваль экотуризма в Орловском районе перенесли из-за погодных условий

Фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», который планировалось провести 22 апреля на территории Орловского района Ростовской области, перенесли на 29 апреля из-за погодных условий, сообщает региональное минприроды со ссылкой на его главу Геннадия Урбана.

«К сожалению, в ближайшую субботу, на которую был запланирован фестиваль, погодные условия не позволяют организовать такие масштабные мероприятия на природе. Но фестиваль обязательно состоится, все три площадки будут работать, возможно, мы даже расширим программу: к тому времени откроется для посещения экологическая тропа “Загадки Манычской долины” и гости фестиваля смогут посетить и ее тоже», — рассказал министр.

Напомним, что в 2017 году фестиваль проводится в рамках празднования Года экологии и 100-летия заповедной системы России.

Одна из площадок фестиваля будет работать в визит-центре государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» на улице Подстанционной в поселке Волочаевском. Там представят экспозиции заповедников России, а также состоится торжественное открытие информационно-туристического центра.

Центральная площадка фестиваля будет располагаться в 3 км от визит-центра заповедника. Здесь пройдут церемония торжественного открытия фестиваля, выступление театральных и творческих коллективов, аэрошоу, флешмобы и др.

Третья площадка — экологическая тропа «Лазоревый цветок», где можно увидеть массовое цветение степных тюльпанов и ирисов.

Кроме того, участники мероприятия смогут посетить ярмарку сувениров ручной работы народных умельцев.