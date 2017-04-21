Фестиваль экотуризма в Орловском районе перенесли из-за погодных условий
В минприроды региона подчеркивают, что мероприятие обязательно состоится.
В минприроды региона подчеркивают, что мероприятие обязательно состоится.
Фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», который планировалось провести 22 апреля на территории Орловского района Ростовской области, перенесли на 29 апреля
«К сожалению, в ближайшую субботу, на которую был запланирован фестиваль, погодные условия не позволяют организовать такие масштабные мероприятия на природе. Но фестиваль обязательно состоится, все три площадки будут работать, возможно, мы даже расширим программу: к тому времени откроется для посещения экологическая тропа “Загадки Манычской долины” и гости фестиваля смогут посетить и ее тоже», — рассказал министр.
Напомним, что в 2017 году фестиваль проводится в рамках празднования Года экологии и 100-летия заповедной системы России.
Одна из площадок фестиваля будет работать в
Центральная площадка фестиваля будет располагаться в 3 км от
Третья площадка — экологическая тропа «Лазоревый цветок», где можно увидеть массовое цветение степных тюльпанов и ирисов.
Кроме того, участники мероприятия смогут посетить ярмарку сувениров ручной работы народных умельцев.