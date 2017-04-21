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10:11 (мск), источник: РИА Крым

Штормовое в Крыму продлено до 22 апреля: возможна остановка работы Керченской переправы на два дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости (Крым). Главное управление МЧС по Республике Крым объявило на полуострове штормовое предупреждения в течение 21—22 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” во второй половине дня 21 и ночью 22 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в предгорных районах и горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 22−27 м/с», — отметили в крымском главке МЧС.

В связи с сильными осадками и сильным ветром в ведомстве призвали соблюдать правила безопасности: окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы; на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Кроме того, в крымском главке МЧС призвали воздержаться от походов в горы и выходов в море до нормализации погодных условий.

В «Морской дирекции», в свою очередь, предупредили о возможных перебоях в работе Керченской паромной переправы.

«21 и 22 апреля прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 20 м/с. Вероятна остановка работы Керченской паромной переправы особенно в первой половине суток 22 апреля», — уточнили в дирекции.

За актуальной информацией оператор пассажирских перевозок призывает следить на сайте переправы.

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