Штормовое в Крыму продлено до 22 апреля: возможна остановка работы Керченской переправы на два дня

«Управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” во второй половине дня 21 и ночью 22 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в предгорных районах и горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 22−27 м/с», — отметили в крымском главке МЧС.

В связи с сильными осадками и сильным ветром в ведомстве призвали соблюдать правила безопасности: окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы; на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Кроме того, в крымском главке МЧС призвали воздержаться от походов в горы и выходов в море до нормализации погодных условий.

В «Морской дирекции», в свою очередь, предупредили о возможных перебоях в работе Керченской паромной переправы.

«21 и 22 апреля прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 20 м/с. Вероятна остановка работы Керченской паромной переправы особенно в первой половине суток 22 апреля», — уточнили в дирекции.

За актуальной информацией оператор пассажирских перевозок призывает следить на сайте переправы.