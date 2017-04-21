Запланированный на 22 апреля общегородской субботник отменен в Нижнем Новгороде из-за апрельского снегопада.

Как сообщили в управлении по работе со СМИ администрации города, субботник не состоится из-за неблагоприятных погодных условий.

«Он переносится на другой день. О дате и времени проведения субботника мы вам сообщим дополнительно», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что накануне в городе выпала полумесячная норма осадков для февраля.

Напомним, что в субботнике должны были принять участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия.

При этом межконфессиональный субботник в Нижнем Новгороде состоится 29 апреля.

В то же время месячник по благоустройству в Нижегородской области продлится до 15 мая.