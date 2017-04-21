Запланированный на 22 апреля общегородской субботник отменен в Нижнем Новгороде из-за апрельского снегопада
В субботнике должны были принять участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия.
В субботнике должны были принять участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия.
Запланированный на 22 апреля общегородской субботник отменен в Нижнем Новгороде
Как сообщили в управлении по работе со СМИ администрации города, субботник не состоится
«Он переносится на другой день. О дате и времени проведения субботника мы вам сообщим дополнительно», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что накануне в городе выпала полумесячная норма осадков для февраля.
Напомним, что в субботнике должны были принять участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия.
При этом межконфессиональный субботник в Нижнем Новгороде состоится 29 апреля.
В то же время месячник по благоустройству в Нижегородской области продлится до 15 мая.