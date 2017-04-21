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10:07 (мск), источник: БЕЛТА

Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании марта

Подведены итоги конкурса «Самая пунктуальная авиакомпания» за март 2017 года. В номинации «Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно» лидером стала авиакомпания «МАУ» с показателем пунктуальности 86%, выполнившая 160 из 186 рейсов без задержек.

Источник: БЕЛТА

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

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Подведены итоги конкурса «Самая пунктуальная авиакомпания» за март 2017 года. В номинации «Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно» лидером стала авиакомпания «МАУ» с показателем пунктуальности 86%, выполнившая 160 из 186 рейсов без задержек.

В номинации «Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно» самой пунктуальной признана авиакомпания AirBaltic с показателем пунктуальности 81,8%, выполнившая 18 из 22 рейсов без задержек.

РУП «Национальный аэропорт Минск» — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания «Белавиа», а также грузовые авиаперевозчики «Трансавиаэкспорт», «Рубистар» и «Генекс». Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.

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