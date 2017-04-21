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12:36 (мск), источник: Афиша Daily

Жители Мельбурна обвинили «Леголенд» в возрастной дискриминации

Взрослые фанаты LEGO из австралийского Мельбурна намерены подать в суд на «Леголенд» из-за возрастного ограничения на посещение центра, сообщает The Guardian.

Жители Мельбурна купили абонементы на посещение развлекательного центра, однако только в день его открытия 17 апреля узнали, что не смогут поиграть в LEGO из-за возрастных ограничений. Наиболее рассерженные австралийцы обещают обратиться в Викторианский гражданский и административный трибунал Австралии для восстановления справедливости.

Вход в первый в Австралии «Леголенд» разрешен детям до 17 лет. Родители могут присутствовать в городе из LEGO только в качестве сопровождающих, посещать игровые комнаты им категорически запрещено. В официальном заявлении компании говорится, что «Леголенд» строился как небольшой аттракцион, предназначенный для комфортного пребывания детей, а не взрослых.

«Совершенно ужасно слышать, что вы будете дискриминировать нас по возрастному признаку. LEGO нравится людям всех возрастов, я сам потратил тысячи долларов на покупку серий конструкторов. Очевидно, что многие взрослые люди, у которых нет детей, захотят посетить развлекательный центр», — обратился фанат LEGO Марк Робинсон к компании на ее странице в фейсбуке.

Представители компании игрушек объяснили, что ни о какой дискриминации по возрастному признаку речи не идет: ограничение на посещение центра людям старше 17 лет действует во всех других «Леголендах» в 17 странах мира.

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