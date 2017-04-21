Жители Мельбурна обвинили «Леголенд» в возрастной дискриминации

Жители Мельбурна купили абонементы на посещение развлекательного центра, однако только в день его открытия 17 апреля узнали, что не смогут поиграть в LEGO из-за возрастных ограничений. Наиболее рассерженные австралийцы обещают обратиться в Викторианский гражданский и административный трибунал Австралии для восстановления справедливости.

Вход в первый в Австралии «Леголенд» разрешен детям до 17 лет. Родители могут присутствовать в городе из LEGO только в качестве сопровождающих, посещать игровые комнаты им категорически запрещено. В официальном заявлении компании говорится, что «Леголенд» строился как небольшой аттракцион, предназначенный для комфортного пребывания детей, а не взрослых.