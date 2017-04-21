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10:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Сочи идут ливни с грозами. Жителям рекомендуют отказаться от поездок на машинах

СОЧИ, 21 апреля, РИА ФедералПресс. Сегодня в Сочи ожидается сильный дождь, гроза. Усилится ветер, порывы местами будут достигать 12−17 м/с.

В связи с этим днем 21 апреля с сохранением до утра 22 апреля на реках города ожидается подъем уровня воды, подтопления низменных территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации города, по поручению главы Сочи районные администрациии провели совещания по оперативной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. По возможности отказаться от личного транспорта. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.

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