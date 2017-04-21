На Сочи идут ливни с грозами. Жителям рекомендуют отказаться от поездок на машинах
СОЧИ, 21 апреля, РИА ФедералПресс. Сегодня в Сочи ожидается сильный дождь, гроза. Усилится ветер, порывы местами будут достигать 12−17 м/с.
СОЧИ, 21 апреля, РИА ФедералПресс. Сегодня в Сочи ожидается сильный дождь, гроза. Усилится ветер, порывы местами будут достигать 12−17 м/с.
В связи с этим днем 21 апреля с сохранением до утра 22 апреля на реках города ожидается подъем уровня воды, подтопления низменных территорий.
Как сообщает
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. По возможности отказаться от личного транспорта. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.