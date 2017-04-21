На Сочи идут ливни с грозами. Жителям рекомендуют отказаться от поездок на машинах

В связи с этим днем 21 апреля с сохранением до утра 22 апреля на реках города ожидается подъем уровня воды, подтопления низменных территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации города, по поручению главы Сочи районные администрациии провели совещания по оперативной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. По возможности отказаться от личного транспорта. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.