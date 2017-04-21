В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска

Мероприятие начнется молебном у собора Александра Невского, затем колонна казаков торжественным маршем пройдет от улицы Постовой по улице Красной до пересечения с улицей Буденного.

Марш парадных расчетов по Театральной площади города будет сопровождаться выносом казачьих святынь, в том числе Жалованной грамоты императрицы Екатерины II, сообщает KrasnodarMedia. Впервые в казачьем параде принимают участие воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища и студенты морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.

«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре обсудили цели и задачи Союза казачьей молодежи.