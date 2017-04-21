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10:41 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске. 22 и 23 апреля лучше не забывать зонтик

После тёплой пятницы омичей ждёт серьёзное похолодание в выходные. Традиционный пятничный прогноз от omsk.aif.ru вряд ли порадует желающих провести уикенд на свежем воздухе.

Источник: Reuters

Тёплая погода, пришедшая в регион на рабочей неделе, в выходные возьмёт передышку. Особенно грустно за окном будет в субботу. 22 апреля столбик термометра обрушится до + 9 °C днём, а ночью температура будет и вовсе не выше +4°C.

Уже с самого утра на Омск прольётся весенний дождик. Он окажется затяжным и будет встречать горожан с перерывами практически весь день. Только к вечеру облачность покинет наш город. Влажность воздуха, которая в утренние часы достигнет 82%, к вечеру спадёт до 61%. В вечерние часы будет особенно прохладно.

В воскресенье характер погоды не изменится. Утром за окном будет ясно, но холодно: 0… +2°C. Днём столбик термометра сжалится над омичами, хотя потеплеет не слишком значительно: до +10… +12°C в вечерние часы. А в ночь на понедельник на Омск вновь может пролиться небольшой дождь, как слёзы горожан по пропавшим выходным.

В начале следующей недели сохранится прохладная погода, время от времени её будут сопровождать небольшие дожди.

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