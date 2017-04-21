В областном кардиодиспансере проводят инновационные операции на сердце

Посетивший Самарский областной клинический кардиологический диспансер заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Алексей Цыганов поделился с самарскими коллегами инновационным опытом лечения сложных сердечных заболеваний, сообщает региональное правительство.

Врач отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Самарского областного клинического кардиологического диспансера Степан Поляков, внук известного самарского кардиохирурга Виктора Полякова совместно с московским специалистом провели операцию по новой методике с применением хирургической радиочастотной абляции участка аритмии.

Процедура выполняется малоинвазивным способом, без разрезов через небольшие проколы на коже диаметром всего два миллиметра. Врачи проводят абляцию аритмии, воздействуя на нее радиочастотной энергией с помощью специального электрода. В ход идет самое передовое оборудование. За ходом операции хирург следит на мониторе, где отображается сердце в формате 3D, и виден вектор движения электрода. Эта информация выделена соответствующим цветом — от светлого до темно-красного.

Ранее в областном кардиодиспансере операции по лечению тахиаритмии выполняли с использованием реагента. Новая методика не подвергает пациента опасному облучению и риск осложнений снижается на 15−20%. Уже на следующий день после операциипациент может выходить на работу.

В этом году в кардиодиспансере планируют выполнить 180 операций с использованием новой методики в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.