Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Специалисты выяснили, что такое измена
Кремль ответил на сообщения о стягивании войск РФ к границам КНДР
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Представлены первые результаты поиска внеземной жизни

Команда международного проекта Breakthrough Listen проанализировала несколько петабайтов данных, среди которых обнаружены 11 событий, которые, вероятно, могут быть проявлением деятельности внеземных цивилизаций.

Источник: NASA

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проанализированные данные доступны для всеобщего просмотра и анализа. Информация получена при помощи наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

Читайте также
Ученые нашли трактат Черчилля о существовании внеземной жизни

Искусственные сигналы, по мнению авторов, отличаются от естественных такими особенностями излучения, как узкая полоса пропускания, нерегулярные спектральные закономерности поведения, пульсация или модуляция, а также наличием широкополосных спектров с необычными характеристиками. Разработанные учеными алгоритмы позволяют различать земной (в том числе от искусственных спутников планеты) и внеземной сигналы и отследить, в последнем случае, его положение на небесной сфере.

Ученые отмечают, что маловероятно, чтобы какой-либо из 11 наиболее необычных обнаруженных сигналов принадлежал инопланетной цивилизации, хотя это и не исключено.

Программа Breakthrough Listen является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Запущена летом 2015 года по инициативе российского миллиардера Юрия Мильнера и британского ученого Стивена Хокинга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин ответил на вопрос о своем преемнике
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Forbes назвал самых богатых женщин России
Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карты «Мир»
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума поменяет правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь