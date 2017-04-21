Представлены первые результаты поиска внеземной жизни

Проанализированные данные доступны для всеобщего просмотра и анализа. Информация получена при помощи наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Искусственные сигналы, по мнению авторов, отличаются от естественных такими особенностями излучения, как узкая полоса пропускания, нерегулярные спектральные закономерности поведения, пульсация или модуляция, а также наличием широкополосных спектров с необычными характеристиками. Разработанные учеными алгоритмы позволяют различать земной (в том числе от искусственных спутников планеты) и внеземной сигналы и отследить, в последнем случае, его положение на небесной сфере.

Ученые отмечают, что маловероятно, чтобы какой-либо из 11 наиболее необычных обнаруженных сигналов принадлежал инопланетной цивилизации, хотя это и не исключено.

Программа Breakthrough Listen является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Запущена летом 2015 года по инициативе российского миллиардера Юрия Мильнера и британского ученого Стивена Хокинга.