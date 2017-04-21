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11:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Два субботника с разницей в несколько дней пройдут в Хабаровске

На этой неделе «генеральную уборку» организуют городские власти, а на следующей — правительство края.

Источник: РИА "Новости"

В апреле на улицах Хабаровска уберутся дважды: в краевой столице пройдет сначала общегородской, а затем и общекраевой субботник, сообщает портал «Губерния».

Городской субботник состоится 22 апреля, а краевой — 29-го. Изначально даты совпадали, но в правительстве региона решили сдвинуть время весенней уборки из-за того, что в конце этой недели в северных районах края ожидается плохая погода.

Как рассказали в мэрии города, комитеты по управлению районами уже распределили участки для уборки, а также выпустили информационные листовки и плакаты, в которых горожан приглашают принять участие в субботнике возле своего дома 22 апреля. Одна из главных целей общегородского субботника — ликвидация стихийных свалок, образовавшихся за зиму.

Представители пресс-службы правительства края, в свою очередь, отметили, что участие в «генеральной уборке» 29 апреля примут студенты, сотрудники коммерческих и государственных организаций, активисты и простые жители Хабаровска. Особое внимание на общекраевом субботнике уделят благоустройству мест воинских захоронений, обелисков и памятников.

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