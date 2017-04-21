Два субботника с разницей в несколько дней пройдут в Хабаровске
На этой неделе «генеральную уборку» организуют городские власти, а на следующей — правительство края.
На этой неделе «генеральную уборку» организуют городские власти, а на следующей — правительство края.
В апреле на улицах Хабаровска уберутся дважды: в краевой столице пройдет сначала общегородской, а затем и общекраевой субботник, сообщает портал «Губерния».
Городской субботник состоится 22 апреля, а краевой — 29-го. Изначально даты совпадали, но в правительстве региона решили сдвинуть время весенней уборки
Как рассказали в мэрии города, комитеты по управлению районами уже распределили участки для уборки, а также выпустили информационные листовки и плакаты, в которых горожан приглашают принять участие в субботнике возле своего дома 22 апреля. Одна из главных целей общегородского субботника — ликвидация стихийных свалок, образовавшихся за зиму.
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