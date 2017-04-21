Учреждения здравоохранения РТ получили ключи от 50 машин скорой помощи

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Учреждения здравоохранения Татарстана получили ключи от 50 автомобилей скорой медицинской помощи. Их перед зданием Казанской ратуши вручил Президент РТ Рустам Минниханов. В церемонии принял участие министр здравоохранения республики Адель Вафин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Эти санитарные машины позволят своевременно оказывать квалифицированную медицинскую помощь жителям республики. У нас уже была большая программа обновления парка машин скорой помощи — в 2012 — 2013 годах. Сегодня 50 новых машин вручаем, и еще через 2 — 3 месяца мы подготовим 47 машин для нашей столицы», — отметил в ходе мероприятия Рустам Минниханов.

Обращаясь к представителям учреждений здравоохранения, к главам муниципальных районов, Президент Татарстана заявил, что на всех сегодня лежит серьезная ответственность.

«Мы должны доехать в самое короткое время и оказать квалифицированную медицинскую помощь, потому что здоровье людей — это главный критерий оценки работы власти, начиная от федеральной власти и заканчивая муниципальным уровнем. Качество жизни граждан, их здоровье — главный приоритет», — добавил он.

По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем. «Мы будем поддерживать здравоохранение», — заявил он.

Напомним, в 2017 году выделены средства на покупку 97 автомобилей для скорой медицинской помощи. На сегодня поставлены 50 автомобилей, из них 13 на базе марки «Газель» для ССМП Набережных Челнов, 27 — марки «Соболь 4×4» для учреждений здравоохранения Татарстана, семь автомобилей марки «Форд Транзит» для сосудистых центров республики, еще три «Форда Транзит» — для оказания реанимационной помощи новорожденным. Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием.