Волгоградских водителей просят об уважении к «подснежникам».

Инспекторы ГИБДД на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Волгоградской области провели профилактический рейд с целью подбодрить выехавших на дороги водителей-«подснежников».

В ГУ МВД России по региону ВДТВ рассказали о том, с наступлением весны на дорогах региона существенно возросло количество «расконсервированных» после зимы автомобилей.

Большая часть водителей, которые снова сели за руль своих транспортных средств, — это, как правило, люди пожилого возраста — дачники. Вычислить таких водителей в потоке не так и сложно, констатируют в ГУ МВД: их езда временами неуверенна, большая часть ездит на неновых недорогих автомобилях.

Чтобы напомнить «проснувшимся после зимы» водителям о правилах дорожного движения, придать им уверенности на дорогах, дорожные полицейские раздавали им памятки, рекомендовали быть более внимательными на дорогах и каждому участвующему в акции вручали дорожные аптечки.