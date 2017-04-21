Волгоградских водителей просят об уважении к «подснежникам»
Волгоградских водителей просят об уважении к «подснежникам».
Волгоградских водителей просят об уважении к «подснежникам».
Инспекторы ГИБДД на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Волгоградской области провели профилактический рейд с целью подбодрить выехавших на дороги водителей-«подснежников».
В ГУ МВД России по региону ВДТВ рассказали о том, с наступлением весны на дорогах региона существенно возросло количество «расконсервированных» после зимы автомобилей.
Большая часть водителей, которые снова сели за руль своих транспортных средств, — это, как правило, люди пожилого возраста — дачники. Вычислить таких водителей в потоке не так и сложно, констатируют в ГУ МВД: их езда временами неуверенна, большая часть ездит на неновых недорогих автомобилях.
Чтобы напомнить «проснувшимся после зимы» водителям о правилах дорожного движения, придать им уверенности на дорогах, дорожные полицейские раздавали им памятки, рекомендовали быть более внимательными на дорогах и каждому участвующему в акции вручали дорожные аптечки.
Одновременно стражи порядка напоминают водителям Волгоградской области о необходимости проявлять уважение и терпение к людям преклонного возраста, находящимся за рулем. Стоит помнить, что за зиму «подснежники» изрядно утрачивают навыки вождения и могут