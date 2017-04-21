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11:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградских водителей просят об уважении к «подснежникам»

Волгоградских водителей просят об уважении к «подснежникам».

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Инспекторы ГИБДД на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Волгоградской области провели профилактический рейд с целью подбодрить выехавших на дороги водителей-«подснежников».

В ГУ МВД России по региону ВДТВ рассказали о том, с наступлением весны на дорогах региона существенно возросло количество «расконсервированных» после зимы автомобилей.

Большая часть водителей, которые снова сели за руль своих транспортных средств, — это, как правило, люди пожилого возраста — дачники. Вычислить таких водителей в потоке не так и сложно, констатируют в ГУ МВД: их езда временами неуверенна, большая часть ездит на неновых недорогих автомобилях.

Чтобы напомнить «проснувшимся после зимы» водителям о правилах дорожного движения, придать им уверенности на дорогах, дорожные полицейские раздавали им памятки, рекомендовали быть более внимательными на дорогах и каждому участвующему в акции вручали дорожные аптечки.

Одновременно стражи порядка напоминают водителям Волгоградской области о необходимости проявлять уважение и терпение к людям преклонного возраста, находящимся за рулем. Стоит помнить, что за зиму «подснежники» изрядно утрачивают навыки вождения и могут что-нибудь «не заметить», забыть включить/выключить «поворотник» или совершить неожиданный для окружающих маневр.

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