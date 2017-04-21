В Калининградскую область не пустили 28 тонн семян травы из Голландии
Специалисты выявили недостоверную информацию в фитосанитарном сертификате.
Специалисты выявили недостоверную информацию в фитосанитарном сертификате.
Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в документах на крупную партию газонных трав из Голландии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Груз весом 28,5 тонн ввозили через пункт пропуска в Советске. Во время контроля эксперты нашли недостоверные сведения в фитосанитарных документах.
Семена были выращены в различных странах Европы. Товар вернули отправителю.