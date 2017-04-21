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11:22 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 28 тонн семян травы из Голландии

Специалисты выявили недостоверную информацию в фитосанитарном сертификате.

Источник: Калининград.Ru

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в документах на крупную партию газонных трав из Голландии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз весом 28,5 тонн ввозили через пункт пропуска в Советске. Во время контроля эксперты нашли недостоверные сведения в фитосанитарных документах.

Семена были выращены в различных странах Европы. Товар вернули отправителю.

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