В Калининградскую область не пустили 28 тонн семян травы из Голландии

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в документах на крупную партию газонных трав из Голландии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз весом 28,5 тонн ввозили через пункт пропуска в Советске. Во время контроля эксперты нашли недостоверные сведения в фитосанитарных документах.

Семена были выращены в различных странах Европы. Товар вернули отправителю.