В Воронежском ГУИТ пройдет аккредитация

Рособрнадзор начнет аккредитацию Воронежского университета высоких технологий (ВГУИТ) в понедельник, 24 апреля. В вузе проверят качество подготовки по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, среднего профобразования.

Согласно приказу, опубликованному на сайте надзорного органа, проверка продлится до 28 апреля. Аккредитацию проведут 29 экспертов.

ВГУИТ работает с 1930 года. В университете реализуются очная, заочная и очно-заочная формы обучения. Обучение идет по 68 программам.

Аккредитация образовательной деятельности подтверждает соответствие вуза федеральным стандартам по основным программам подготовки студентов. Эксперты проверяют соответствие содержания и качества подготовки студентов государственным образовательным стандартам. Студенты аккредитованных специальностей получают диплом гособразца. В противном случае им выдадут диплом, который не котируется у большинства работодателей.

Контекст

В январе 2017 года семь новых образовательных программ проверили в ВГУ. Вузу отказали в аккредитации по программам фундаментальной медицины. Студенты продолжат обучение, а вуз подаст документы на повторную аккредитацию.

В ВИВТ комиссия проверила программу для аспирантов «Информатика и вычислительная техника». Программа прошла аккредитацию. Проверку выдержал и филиал опорного вуза в Борисоглебске — он получил свидетельство об аккредитации до 29 октября 2021 года.