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11:28 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре «Фестиваль цветов» пройдет раньше обычных сроков

«Фестиваль цветов» в парке «Дружба» планируется провести в июне.

В этом году, с учетом пожеланий самарцев, традиционный «Фестиваль цветов» в парке «Дружба» будет проведен раньше обычных сроков, сообщает администрация областного центра.

Тринадцатый «Фестиваль цветов» планируется провести уже в июне. Это позволит участникам и гостям цветочного праздника не только полюбоваться ландшафтными композициями, созданными профессиональными дизайнерами, но и раньше приобрести выбранный на фестивальной выставке посадочный материал, чтобы оформить свои приусадебные и дачные участки, а также, при желании озеленить свой двор или улиц.

«Фестиваль цветов» власти Самары проводят ежегодно, начиная в 2005 года в целях демонстрации опыта и результатов работы предприятий, организаций и горожан, а сфере озеленения и ландшафтного дизайна и приобщения населения к участию в озеленении города.

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