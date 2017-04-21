В Самаре «Фестиваль цветов» пройдет раньше обычных сроков

В этом году, с учетом пожеланий самарцев, традиционный «Фестиваль цветов» в парке «Дружба» будет проведен раньше обычных сроков, сообщает администрация областного центра.

Тринадцатый «Фестиваль цветов» планируется провести уже в июне. Это позволит участникам и гостям цветочного праздника не только полюбоваться ландшафтными композициями, созданными профессиональными дизайнерами, но и раньше приобрести выбранный на фестивальной выставке посадочный материал, чтобы оформить свои приусадебные и дачные участки, а также, при желании озеленить свой двор или улиц.

«Фестиваль цветов» власти Самары проводят ежегодно, начиная в 2005 года в целях демонстрации опыта и результатов работы предприятий, организаций и горожан, а сфере озеленения и ландшафтного дизайна и приобщения населения к участию в озеленении города.