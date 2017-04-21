Хабаровчанка Инна Савинкова, которую считали жертвой «черных» риелторов, вернулась домой
Как выяснилось, женщина пришла в квартиру, чтобы собрать вещи.
Как выяснилось, женщина пришла в квартиру, чтобы собрать вещи.
В Хабаровске прекращены поиски пенсионерки Инны Савинковой — в пятницу, 21 апреля, женщина объявилась у себя в квартире, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что хабаровчанка пропала в середине марта. По факту ее исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство». По одной из версий, женщина могла стать жертвой «черных» риелторов: летом Инна Савинкова должна была получить в наследство от покойной матери долю в квартире. Раньше этой недвижимостью уже интересовались мошенники. В минсоцзащиты предположили, что Савинкова либо скрывается от риелторов, либо женщину насильно
Тем не менее, сегодня около 9:30 Инна Савинкова появилась у себя дома. Обнаружив, что ее дверь была вскрыта, она обратилась к соседке.
«Была сильно удивлена, была потерянной, пыталась все время убежать куда-то», — рассказала соседка пенсионерки.
О том, что женщина нашлась, в правоохранительные органы сообщили соседи. С Савинковой поговорили следователи — она рассказала, что больше не хочет жить в своей квартире, расположенной в центре Хабаровска, и теперь снимает жилье в Железнодорожном районе. Сегодня горожанка приехала домой за вещами, которые хотела перевезти в съемную недвижимость.
Следователи выяснили, что преступных действий в отношении Савинковой никто не совершал и на ее имущество не покушался.
«В связи с обнаружением Инны Савинковой расследование уголовного дела, возбужденного по факту ее исчезновения, в ближайшее время будет прекращено», — сообщили в