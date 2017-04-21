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16:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Вдвое увеличенное сердце восстановили девочке из Усолья-Сибирского

Иркутские кардиохирурги провели сложнейшую, если не сказать — уникальную операцию. Девочке из Усолья восстановили вдвое увеличенное сердце.

Весёлая, активная — проблем со здоровьем, признаётся 15-летняя Дарья, не замечала. Сильно удивилась, когда на школьном медосмотре выявили проблемы с сердцем.

— Всё было хорошо, бегала, прыгала и скакала, не задыхалась, ничего. Поэтому когда ЭКГ сделали, сказали, что плохо, немного расстроилась, — говорит жительница Усолья-Сибирского Дарья Захарчук.

Обследование показало — сердце увеличено в два с половиной раза. И всё в следах от множественных инфарктов. Школьницу отправили в Иркутск. Диагнозы до конца не подтверждались. И только на УЗИ врач областной детской больницы заподозрила редчайшую патологию — аномалию левой коронарной артерии. Это один из крупных сосудов, который питает сердце. Вот только у Дарьи он отходил не от аорты, как положено, а от лёгочной артерии.

— Кровь, которая разносится по этой артерии, она не насыщена кислородом, она синяя, венозная. Ну и, соответственно, ребёнок болеет, у него из-за недостатка кислорода развиваются в процессе жизни инфаркты. И такие дети очень редко переживают возраст три-четыре года, — говорит заведующий отделением детской кардиохирургии ИОКБ Владимир Медведев.

Эту патологию практически невозможно увидеть даже на УЗИ. Врачи признаются, это могут заметить только редкие специалисты. Диагноз подтвердился на коронографии — исследовании, которое в регионе проводят только в областной больнице. Девочке сделали операцию. Маммарокоронарное шунтирование.

— Операции, описанные при этой патологии, они десятками исчисляются в мире. Достаточно высокая летальность при этих операциях. До этого, за 30 лет работы здесь в кардиохирургии, мы оперировали только одного пациента первого года жизни, он погиб, — говорит заведующий отделением детской кардиохирургии ИОКБ Владимир Медведев.

Операция прошла успешно. Сейчас сердце Даши уже сократилось почти в два раза. Скоро оно достигнет нормальных размеров. Девочка снова пошла в школу, чувствует себя хорошо.

— Сейчас в данный момент у нас всё замечательно, огромное всем спасибо врачам, сделали нам операцию сложную, — говорит мать Дарьи Анастасия Захарчук.

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