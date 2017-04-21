Девушка-пилот Валерия Маковозова вступает в приморскую дрифт-битву

Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.

Команда РДС-Восток пополнилась еще одной прекрасной девушкой-пилотом, в новом сезоне в заездах на «Примринге» примет участие гонщица из Владивостока Валерия Маковозова. Свое мастерство на трассе она покажет на Nissan Silvia S15, сообщает ИА PrimaMedia.

Автомобилями Валерия увлеклась еще в детстве, а в автоспорт ее привел папа.

«Автоспорт, соревнования, дрифт — это часть моей жизни. В 2013 году я попала на Змеинку на дрифт в качестве зрителя и решила, что должна быть по другую сторону.

У моего папы своя автомастерская, в которой я выросла. Любила помогать ему, носила ключи, а он мне всегда говорил: «Лер, когда-нибудь мы соберем тебе гонку». И вот в 23 года я купила Nissan Silvia, приехала к папе и сказала — вот она, эта гонка! Так что дрифт начался с папы и все победы, которые есть, я посвящаю ему, — поделилась Валерия.

В 2015 году автомобиль Валерии подготовили для владивостокских соревнований Drift Streel Legal, и в этом же году девушка стала бронзовым призером класса Light.

«Приятно, что меня очень поддерживает Гоча Чивчян (один из самых титулованных гонщиков России — прим. авт.), увидев мои заезды на Змеинке, он сказал, что у меня большое будущее. Слова такого человека придают уверенность.

Меньше всего хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, все пилоты разные и у всех разная манера вождения. Я хочу, чтоб знали характер моего вождения и узнавали меня по нему, — добавила гонщица.

После удачного выступления Валерия приняла решение участвовать в более крупных соревнованиях — РДС-Восток.

«Сезон 2017 начался еще в 2016 году. В результате кропотливой и слаженной работы нашей команды получился прекрасный автомобиль, готовый на равных конкурировать с транспортными средствами других команд. Хорошее техническое состояние автомобиля, дружная команда, позволят мне выглядеть достойно на всех этапах сезона. Уверена, в этом году приобрету новые навыки в технике вождения и пилотирования моей боевой Nissan Silvia S15», — уверена Валерия Маковозова.

Напомним, новый дрифт-сезон открывается 22—23 апреля на ТРК «Примринг». 22 апреля, в субботу, на «Примринге» пройдут одиночные, а 23 апреля, в воскресенье — парные заезды. Начало заездов в 14.00.

Всего в сезоне 2017 года пройдет шесть этапов — четыре во Владивостоке и два в Хабаровске. В гонках примут участие более двух десятков пилотов, среди которых в этом году значится много новых фамилий. Стоит отметить, что большинство новичков перешло в РДС из владивостокской лиги «Дрифт Стрит Лигал» (DSL).