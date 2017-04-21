Девушка-пилот Валерия Маковозова вступает в приморскую дрифт-битву
До сегодняшнего дня единственной представительницей прекрасного пола в Российской
До сегодняшнего дня единственной представительницей прекрасного пола в Российской
Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.
Команда
Автомобилями Валерия увлеклась еще в детстве, а в автоспорт ее привел папа.
«Автоспорт, соревнования, дрифт — это часть моей жизни. В 2013 году я попала на Змеинку на дрифт в качестве зрителя и решила, что должна быть по другую сторону.
У моего папы своя автомастерская, в которой я выросла. Любила помогать ему, носила ключи, а он мне всегда говорил: «Лер,
В 2015 году автомобиль Валерии подготовили для владивостокских соревнований Drift Streel Legal, и в этом же году девушка стала бронзовым призером класса Light.
«Приятно, что меня очень поддерживает Гоча Чивчян (один из самых титулованных гонщиков России — прим. авт.), увидев мои заезды на Змеинке, он сказал, что у меня большое будущее. Слова такого человека придают уверенность.
Меньше всего хочу, чтобы меня с
После удачного выступления Валерия приняла решение участвовать в более крупных соревнованиях —
«Сезон 2017 начался еще в 2016 году. В результате кропотливой и слаженной работы нашей команды получился прекрасный автомобиль, готовый на равных конкурировать с транспортными средствами других команд. Хорошее техническое состояние автомобиля, дружная команда, позволят мне выглядеть достойно на всех этапах сезона. Уверена, в этом году приобрету новые навыки в технике вождения и пилотирования моей боевой Nissan Silvia S15», — уверена Валерия Маковозова.
Напомним, новый
Всего в сезоне 2017 года пройдет шесть этапов — четыре во Владивостоке и два в Хабаровске. В гонках примут участие более двух десятков пилотов, среди которых в этом году значится много новых фамилий. Стоит отметить, что большинство новичков перешло в РДС из владивостокской лиги «Дрифт Стрит Лигал» (DSL).