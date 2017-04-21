Свалка отравляет жизнь жителям Новосибирского района

Дом на берегу озера, лес, свежий воздух. Именно так представлял свою жизнь Михаил Иванников, когда три года назад покупал землю в садовом обществе «Заря». Коттедж, действительно, построил, озеро с лесом никуда не делись. А вот мечта дышать полной грудью разбилась о действительность.

Михаил Иванников, житель с. Криводановка: «Когда я покупал здесь дом, свалка была не такая большая, это она разрослась вот буквально за год. Зимой вообще было невозможно находиться, приезжаешь, прям запах свалки».

Деньги не пахнут, решил владелец свалки и начал принимать отходы не только из ближайших деревень, но и Новосибирска. По правилам, мусор нужно закапывать на глубину в несколько метров. Здесь, наоборот, куча растет вверх. Уже с пятиэтажный дом. И это не единственное нарушение.

Виктория Шмидт, корреспондент: «Свалка находится по соседству с дачами, до того ближайшего домика с синей крышей примерно 200 метров, хотя должно быть минимум полкилометра. Сама свалка должна быть огорожена. Здесь никакого забора нет, поэтому мусор разлетается по всей округе».

Свалка — посреди леса. «Живая» ограда не может удержать громадную кучу в допустимых границах. Одни пакеты, застрявшие между ветками деревьев, будет разлагаться 200 лет. Этих отходов здесь вообще не должно быть. Собственникам этого полигона, судя по всему, закон не писан. В год экологии Новосибирск присоединился ко всероссийскому проекту «Генеральная уборка». Любой житель может обозначить на интерактивной карте грязное место. Свалка возле Криводановки — жирное пятно на ней, но далеко не единственное. За два месяца новосибирцы отметили около 40 подобных хранилищ отходов. По оценкам общественников, в регионе их более 700.