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11:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

С подтопленных участков в городе Обь спасатели откачивают воду

На месте установили 4 помпы. И к этой минуте улицы частного сектора почти осушили. Но в низинах все еще стоит вода.

Напомним, 30 домов оказались в зоне подтопления сутки назад. Снег в полях начал интенсивно таять. И водные потоки беспрепятственно попали на приусадебные участки. Сейчас спасатели на месте копают ров, который должен отвести талые воды от жилых домов.

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