С подтопленных участков в городе Обь спасатели откачивают воду
На месте установили 4 помпы. И к этой минуте улицы частного сектора почти осушили. Но в низинах все еще стоит вода.
На месте установили 4 помпы. И к этой минуте улицы частного сектора почти осушили. Но в низинах все еще стоит вода.
Напомним, 30 домов оказались в зоне подтопления сутки назад. Снег в полях начал интенсивно таять. И водные потоки беспрепятственно попали на приусадебные участки. Сейчас спасатели на месте копают ров, который должен отвести талые воды от жилых домов.