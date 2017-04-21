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11:29 (мск), источник: АиФ Омск

В выходные дни в Омске будет организована работа спецмаршрутов до кладбищ

Специальные маршруты до городских кладбищ омская мэрия запускает в преддверие Родительского дня.

Департамент транспорта мэрии обращает внимание, что 22, 23 и 25 апреля 2017 года будет организована работа специальных маршрутов к городским кладбищам. В выходные дни такие автобусы будут работать с 08.00 до 19.00, 25 апреля — с 08.00 до 20.00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Омска.

Так же мэрия просит обратить внимание омичей на изменение мест посадки и высадки пассажиров в центре Омска. Так, отправка специальных маршрутов в направлении Ново-Кировского и Западного кладбищ будет осуществляться от остановки общественного транспорта «Площадь Ленина» вместо «Дом туриста».

Отправка автобусов специального маршрута на Северо-Восточное кладбище вместо остановки общественного транспорта «Площадь Победы» будет осуществляться от остановки общественного транспорта «Дом туриста» по улице Гагарина, далее автобусы проследуют по улице Герцена с осуществлением всех остановок по пути следования.

Необходимую информацию о работе дополнительных специальных маршрутов можно получить в информационно-справочной службе департамента транспорта администрации Омска по телефонам: 78−79−66, 78−79−60.

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