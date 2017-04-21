В выходные дни в Омске будет организована работа спецмаршрутов до кладбищ
Специальные маршруты до городских кладбищ омская мэрия запускает в преддверие Родительского дня.
Специальные маршруты до городских кладбищ омская мэрия запускает в преддверие Родительского дня.
Департамент транспорта мэрии обращает внимание, что 22, 23 и 25 апреля 2017 года будет организована работа специальных маршрутов к городским кладбищам. В выходные дни такие автобусы будут работать с 08.00 до 19.00, 25 апреля — с 08.00 до 20.00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Омска.
Так же мэрия просит обратить внимание омичей на изменение мест посадки и высадки пассажиров в центре Омска. Так, отправка специальных маршрутов в направлении
Отправка автобусов специального маршрута на
Необходимую информацию о работе дополнительных специальных маршрутов можно получить в