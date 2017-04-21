На западе Крыма активисты ОНФ ликвидировали две свалки

По информации «фронтовиков», одна из свалок находилась в непосредственной близости от моря. «Весь мусор летит в море! Менее 100 метров», — возмутился в своем обращении на интерактивной карте свалок местный житель.

Вторая свалка была расположена в зеленой зоне. «Уборка двух свалок заняла у нас целый день, а с учетом скорости их роста через полгода могло бы не хватить и целой недели. Темпы расширения стихийных свалок возле мусорных баков, вдоль обочин и даже на побережье моря становятся невероятно быстрыми. Один выкинутый пакет или сброшенный строительный мусор за несколько дней дает эффект снежного кома и превращает вполне благоустроенное место или зеленую зону в настоящую помойку. Решить эту проблему без совместных усилий местных жителей, общественности и властей по всему Крыму невозможно», — отметил активист ОНФ, представитель общественной организации «Концепция общественного благополучия» Александр Мякишев.

В экологической акции в Сакском районе, помимо активистов ОНФ, приняли участие представители общественной организации «Концепция общественного благополучия» и местные общественники, которые в течение дня занимались уборкой свалок коммунальных отходов. Представители районной администрации обеспечили наличие спецтранспорта и вывоз мусора.

Проект «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок» (www.kartasvalok.ru), на котором граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. На основе поступивших на карту сигналов коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками и «серыми» полигонами.