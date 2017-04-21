Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
€1 млн, 63 млн руб и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
11:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Туапсинском районе построят четыре надземных перехода

По словам Вениамина Кондратьева, введение переходов призвано облегчить ситуацию с пробками на трассе Джубга — Сочи.

В Туапсинском районе по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева построят четыре надземных перехода. Введение переходов призвано облегчить ситуацию с пробками на трассе Джубга — Сочи.

Планируется приступить к строительству переходов на участке автодороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. За поселком Лермонтово в районе оздоровительного центра, перед поселком Новомихайловский в районе Мотогородка и в поселке Агой.

В настоящее время проводится процедура определения подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ надземных пешеходных переходов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Знаменитый прорицатель назвал точную дату начала Третьей мировой
Девушка отсудила 45 тысяч за лишение девственности на осмотре
Знаменитый прорицатель назвал точную дату начала Третьей мировой
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь