В Туапсинском районе построят четыре надземных перехода
По словам Вениамина Кондратьева, введение переходов призвано облегчить ситуацию с пробками на трассе Джубга — Сочи.
По словам Вениамина Кондратьева, введение переходов призвано облегчить ситуацию с пробками на трассе Джубга — Сочи.
В Туапсинском районе по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева построят четыре надземных перехода. Введение переходов призвано облегчить ситуацию с пробками на трассе Джубга — Сочи.
Планируется приступить к строительству переходов на участке автодороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. За поселком Лермонтово в районе оздоровительного центра, перед поселком Новомихайловский в районе Мотогородка и в поселке Агой.
В настоящее время проводится процедура определения подрядных организаций для выполнения