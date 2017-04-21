В Туапсинском районе построят четыре надземных перехода

В Туапсинском районе по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева построят четыре надземных перехода. Введение переходов призвано облегчить ситуацию с пробками на трассе Джубга — Сочи.

Планируется приступить к строительству переходов на участке автодороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. За поселком Лермонтово в районе оздоровительного центра, перед поселком Новомихайловский в районе Мотогородка и в поселке Агой.