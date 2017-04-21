Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
12 советов для владельцев крошечных квартир
Надежда Ручка ждет первенца
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
11:32 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев приглашают на городские забеги в парке

Волгоградцев приглашают на городские забеги в парке.

Бесплатные забеги всероссийского движения «Parkrun» проходят в Волгограде каждую субботу. Еженедельно профессиональные бегуны и любители преодолевают на набережной города дистанцию в 5 километров. Присоединиться к забегу может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки и возраста.

Добавим, что пробежки с «Parkrun» это не соревнование, не смотря на то, что на финише фиксируется время. Это делается для того, чтобы все зарегистрированные на сайте движения могли отслеживать свой успех и ставить личные рекорды.

Нужно отметить, что утренние субботние пробежки в парке набирают популярность среди волгоградцев всех возрастов. Самой старшей участнице забега 84 года и за время существования движения в Волгограде она пробежала 50 дистанций по 5 километров.

Присоединиться к пробежкам можно уже в эту субботу, 22 апреля. Старт в 9.00 от музея-панорамы «Сталинградская битва».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь