Волгоградцев приглашают на городские забеги в парке.

Бесплатные забеги всероссийского движения «Parkrun» проходят в Волгограде каждую субботу. Еженедельно профессиональные бегуны и любители преодолевают на набережной города дистанцию в 5 километров. Присоединиться к забегу может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки и возраста.

Добавим, что пробежки с «Parkrun» это не соревнование, не смотря на то, что на финише фиксируется время. Это делается для того, чтобы все зарегистрированные на сайте движения могли отслеживать свой успех и ставить личные рекорды.

Нужно отметить, что утренние субботние пробежки в парке набирают популярность среди волгоградцев всех возрастов. Самой старшей участнице забега 84 года и за время существования движения в Волгограде она пробежала 50 дистанций по 5 километров.