Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет изменено 22 апреля — 7 мая в связи с репетицией парада Победы

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, в связи с подготовкой к проведению военного парада в честь Дня Победы 22 апреля, 23 апреля, 29 апреля и 30 апреля с 10:00 до 15:00 движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварской) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Согласно информации, с 24 апреля по 27 апреля, а также 29 апреля с 10:00 до 15:00 движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

С 10:00 до 15:00 3 мая, 5 и 7 мая движение транспорта по площади Минина и Пожарского и улицам Ульянова, Минина, Верхне-Волжской набережной, улице Пискунова будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

В это же время в период проведения репетиций парада Победы будет изменено движение автобусов маршрутов № 4, 19, 45, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении площади Сенной. В частности, их движение будет организовано по улицам Ульянова, Пискунова, Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении движение организовать по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов № 40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Ульянова, Пискунова, Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее по маршрутам.

Кроме этого, с 24 по 27 апреля и 29 апреля днем с 10:00 до 15:00 будет вовсе прекращено движение автобусов маршрута № 5. Движение трамваев № 2 с 10:00 до 15:00 3, 5 и 7 мая будет временно организовано по улице Белинского, улице Ошарская, улице Кузнечихинская до остановки «Лапшиха». В обратном направлении по той же схеме.

Путь следования автобусов маршрутов № 1, 68, Т-4, троллейбусов маршрута №№ 9, 13, 17, 31 будет временно сокращен до площади Свободы, автобусов маршрута № Т-31 — до улицы Пискунова.

Движение автобусов маршрутов № 4, 19, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении площади Сенной, будет временно организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улице Белинского, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов № 3, 38, 61, Т-6, Т-7, Т-34, Т-41, Т-71, Т-72, Т-171, следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, будет временно организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов № 40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от Площади Свободы в направлении площади Сенной, будет временно организовано по улице Белинского и далее по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрута № 45, следующих от площади Горького в направлении площади Сенной, будет временно организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме.

Автобусы маршрута №Т-47 проследуют от Канавинского моста в направлении площади Лядова, по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова и далее по маршруту. В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №Т-51 проследуют от улицы Ванеева в направлении улицы Черниговской по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской. В обратном направлении — по улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее по маршруту.

Для автобусов маршрутов № 3, 4, 19, 38, 40, 45, 52, 58, 61, 90 будет введены временные остановки в местах существующих остановочных пунктов по пути следования.