Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
€1 млн, 63 млн руб и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО
Надежда Ручка ждет первенца
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
11:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет изменено 22 апреля — 7 мая в связи с репетицией парада Победы

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет изменено 22 апреля — 7 мая в связи с репетицией парада Победы.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, в связи с подготовкой к проведению военного парада в честь Дня Победы 22 апреля, 23 апреля, 29 апреля и 30 апреля с 10:00 до 15:00 движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварской) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Согласно информации, с 24 апреля по 27 апреля, а также 29 апреля с 10:00 до 15:00 движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

С 10:00 до 15:00 3 мая, 5 и 7 мая движение транспорта по площади Минина и Пожарского и улицам Ульянова, Минина, Верхне-Волжской набережной, улице Пискунова будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

В это же время в период проведения репетиций парада Победы будет изменено движение автобусов маршрутов № 4, 19, 45, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении площади Сенной. В частности, их движение будет организовано по улицам Ульянова, Пискунова, Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении движение организовать по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов № 40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Ульянова, Пискунова, Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее по маршрутам.

Кроме этого, с 24 по 27 апреля и 29 апреля днем с 10:00 до 15:00 будет вовсе прекращено движение автобусов маршрута № 5. Движение трамваев № 2 с 10:00 до 15:00 3, 5 и 7 мая будет временно организовано по улице Белинского, улице Ошарская, улице Кузнечихинская до остановки «Лапшиха». В обратном направлении по той же схеме.

Путь следования автобусов маршрутов № 1, 68, Т-4, троллейбусов маршрута №№ 9, 13, 17, 31 будет временно сокращен до площади Свободы, автобусов маршрута № Т-31 — до улицы Пискунова.

Движение автобусов маршрутов № 4, 19, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении площади Сенной, будет временно организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улице Белинского, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов № 3, 38, 61, Т-6, Т-7, Т-34, Т-41, Т-71, Т-72, Т-171, следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, будет временно организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов № 40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от Площади Свободы в направлении площади Сенной, будет временно организовано по улице Белинского и далее по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрута № 45, следующих от площади Горького в направлении площади Сенной, будет временно организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме.

Автобусы маршрута №Т-47 проследуют от Канавинского моста в направлении площади Лядова, по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова и далее по маршруту. В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №Т-51 проследуют от улицы Ванеева в направлении улицы Черниговской по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской. В обратном направлении — по улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее по маршруту.

Для автобусов маршрутов № 3, 4, 19, 38, 40, 45, 52, 58, 61, 90 будет введены временные остановки в местах существующих остановочных пунктов по пути следования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума поменяет правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь