«Библионочь» в Перми: куда сходить в пятницу вечером
21 апреля в России проходит масштабная акция «Библионочь», во время которой библиотеки по всей стране открывают свои двери посетителям, желающим принять участие в самых разных лекциях,
21 апреля в России проходит масштабная акция «Библионочь», во время которой библиотеки по всей стране открывают свои двери посетителям, желающим принять участие в самых разных лекциях,
«Новости Перми» расскажут о ярких событиях этого вечера.
«Библионочь» в «Горьковке»
«Библионочь» в библиотеке им. Горького откроется удивительно рано, в 14 часов,
Далее, в 18 часов, начнется интерактивная программа «Мир Братьев Гримм». Одновременно пермский историй Георгий Чагин презентует свою книгу «Колва, Чусовское, Печора: от древностей до 1917». Также в это время будет дан старт обзорной экскурсии «Назад в будущее». Гости также смогут погладить белку, шиншиллу и черепашек от контактного зоопарка, принять участие в
Еще одним приятным сюрпризом станет мероприятие «Библиокотики» — бесплатная фотосессия у профессионального фотографа с кошками. Начало также в 18 часов.
В 19 часов в библиотеке начнутся сразу несколько интересных мероприятий:
В 20 часов в рамках клуба «Библитерапия» пройдет «Новое прочтение». Также в это время состоится концерт клуба авторской песни «Бард Альянс» и откроется детская
С 21 часов в «Горьковке» будет идти обзорная краеведческая лекция с презентацией «Мистическая Пермь»,
Завершится «Библионочь» в 00 часов.
«Библионочь» в пушкинской библиотеке
Начнется «Библионочь» в пушкинской библиотеке в 17:30 «Музыкальными моментами» от саксофониста Александра Иванова. В 18:30 стартует лекция
В 19 часов пермяки смогут посетить
В 20 часов коллекционер Аркадий Константинов расскажет истории о старых чемоданах и сундуках. Также пройдет встреча с актером театра пантомимы «Театра Марсо» Иваном Билёвым.
С 21 часов гости смогут научиться танцевать сальсу, увидеть песочное
«Библионочь» в библиотеке им. Толстого
В библиотеке для молодежи им. Толстого будет вечер, посвященный кулинарии. В 18 часов стартует
C 19 часов начнутся
Далее, с 20 часов, гостей ждут игровая программа «Вкусная мафия» и турнир по скорочтению «Пожиратели книг», freestyle barmen show, а также серия мастер-классов: «Чайная мастерская», «Тирамису по рецепту итальянской бабушки» и Food Foto.
В 21:20 в библиотеке начнется вечеринка. Завершится «Библионочь» в 22 часа.