«Библионочь» в Перми: куда сходить в пятницу вечером

«Новости Перми» расскажут о ярких событиях этого вечера.

«Библионочь» в «Горьковке»

«Библионочь» в библиотеке им. Горького откроется удивительно рано, в 14 часов, мастер-классом по вязанию крючком и изготовлению оберегов. В 17 часов гостей ждет музыкально-театрализованное представление «Содружество искусств», квест-игра «Самый, самая, самое», выставка и викторина «Заповедные места России».

Далее, в 18 часов, начнется интерактивная программа «Мир Братьев Гримм». Одновременно пермский историй Георгий Чагин презентует свою книгу «Колва, Чусовское, Печора: от древностей до 1917». Также в это время будет дан старт обзорной экскурсии «Назад в будущее». Гости также смогут погладить белку, шиншиллу и черепашек от контактного зоопарка, принять участие в мастер-классе по цифровой живописи, поиграть в настольные игры.

Еще одним приятным сюрпризом станет мероприятие «Библиокотики» — бесплатная фотосессия у профессионального фотографа с кошками. Начало также в 18 часов.

В 19 часов в библиотеке начнутся сразу несколько интересных мероприятий: квест-игра «Загадки города “П”: тайная комната», экологический марафон с видеофильмом и настольной игрой на английском и немецком языках «Животные», а также лекция-презентация «Украсим жизнь цветами».

В 20 часов в рамках клуба «Библитерапия» пройдет «Новое прочтение». Также в это время состоится концерт клуба авторской песни «Бард Альянс» и откроется детская экскурсия-квест «Закулисье дом книги».

С 21 часов в «Горьковке» будет идти обзорная краеведческая лекция с презентацией «Мистическая Пермь», литературно-музыкальный квартирник «Книги сами читают нас».

Завершится «Библионочь» в 00 часов.

«Библионочь» в пушкинской библиотеке

Начнется «Библионочь» в пушкинской библиотеке в 17:30 «Музыкальными моментами» от саксофониста Александра Иванова. В 18:30 стартует лекция архитектора-реставратора Геннадия Воженникова «Архитектурные байки» и мастер-класс от студии «АРТЛеди» по созданию открытки путешественника.

В 19 часов пермяки смогут посетить мастер-класс «По информационным ресурсам в режиме нон-стоп», послушать рассказы о гастрольных путешествиях солиста «Балета Евгения Панфилова» Алексея Колбина и о восхождении на гору Килиманджаро Натальи Лыковой.

В 20 часов коллекционер Аркадий Константинов расскажет истории о старых чемоданах и сундуках. Также пройдет встреча с актером театра пантомимы «Театра Марсо» Иваном Билёвым.

С 21 часов гости смогут научиться танцевать сальсу, увидеть песочное шоу-спектакль и послушать русское регги от группы «ПаюЯ». До полуночи можно будет бесплатно посмотреть литературу и почитать на свежем воздухе, сообщают организаторы.

«Библионочь» в библиотеке им. Толстого

В библиотеке для молодежи им. Толстого будет вечер, посвященный кулинарии. В 18 часов стартует мастер-класс по бумажному моделированию, виртуальная кухня Job Simulator, киношоу «Зеленка», где показывают моментальный монтаж кулинарных роликов. Чуть позже начнется встреча с блогером Ольгой Скребейко «Кухня блога», а развлекать гостей будет световое шоу барабанов Light Dreams.

C 19 часов начнутся мастер-классы по росписи декоративной тарелки и завариванию кофе. Также в это время ожидается музыкально-игровая программа «Переполох на шоколадной фабрике».

Далее, с 20 часов, гостей ждут игровая программа «Вкусная мафия» и турнир по скорочтению «Пожиратели книг», freestyle barmen show, а также серия мастер-классов: «Чайная мастерская», «Тирамису по рецепту итальянской бабушки» и Food Foto.

В 21:20 в библиотеке начнется вечеринка. Завершится «Библионочь» в 22 часа.