Назаров отправится на субботник у омского цирка прямиком из красноярского поезда

Как рассказали «СуперОмску» в пресс-службе правительства, омский губернатор Виктор Назаров не пропустит апрельский субботник. Завтра, 22 апреля, глава региона едва прибыв на поезде из Красноярска, будет наводить чистоту перед омским цирком.

Мэр Вячеслав Двораковский и его подчиненные рано утром выйдут на уборку Зеленого острова.

Отметим, что сотрудники областного правительства уже устроили свой местячковый субботник, убрав набережную Тухачевского за зданием обладминистрации.