Назаров отправится на субботник у омского цирка прямиком из красноярского поезда
Глава региона Виктор Назаров не пропустит традиционное весеннее наведение чистоты, и едва приехав в Омск с форума в Красноярске, отправится на уборку.
Глава региона Виктор Назаров не пропустит традиционное весеннее наведение чистоты, и едва приехав в Омск с форума в Красноярске, отправится на уборку.
Как рассказали «СуперОмску» в
Мэр Вячеслав Двораковский и его подчиненные рано утром выйдут на уборку Зеленого острова.
Отметим, что сотрудники областного правительства уже устроили свой местячковый субботник, убрав набережную Тухачевского за зданием обладминистрации.
Глава региона Виктор Назаров в это время работает в Красноярске, где в рамках XV экономического форума обсуждается новая стратегия