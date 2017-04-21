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11:46 (мск), источник: СуперОмск

Назаров отправится на субботник у омского цирка прямиком из красноярского поезда

Глава региона Виктор Назаров не пропустит традиционное весеннее наведение чистоты, и едва приехав в Омск с форума в Красноярске, отправится на уборку.

Как рассказали «СуперОмску» в пресс-службе правительства, омский губернатор Виктор Назаров не пропустит апрельский субботник. Завтра, 22 апреля, глава региона едва прибыв на поезде из Красноярска, будет наводить чистоту перед омским цирком.

Мэр Вячеслав Двораковский и его подчиненные рано утром выйдут на уборку Зеленого острова.

Отметим, что сотрудники областного правительства уже устроили свой местячковый субботник, убрав набережную Тухачевского за зданием обладминистрации.

Глава региона Виктор Назаров в это время работает в Красноярске, где в рамках XV экономического форума обсуждается новая стратегия социально-экономического развития страны до 2025 года. Известно, что омский губернатор примет участие в пленарном заседании под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.

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