Мэрия Хабаровска назвала перекрытие Калинина из-за постройки небоскреба «просто расчетами»

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Администрация Хабаровска считает предложение от застройщиков небоскреба «Бриллиант чистой воды» перекрыть улицу Калинина всего лишь «математическими расчетами». Пока никаких официальных обращений от компании не поступало, сообщил корр. ИА AmurMedia заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Липатников.

Ранее агентство сообщало, что недовольство закрытием движения транспорта на улице Калинина из-за стройки небоскреба выражают хабаровчане в социальных сетях. Жители сомневаются в том, что предлагаемые альтернативы смогут избавить от проблем с пробками.

Как поделился мнением заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением Дмитрий Липатников, заявление Игоря Пугачева по возможному перекрытию Калинина стоит рассматривать пока только как возможный вариант при постройке.

— Никто пока не говорил, что так и будет. У нас пока ничего нет, к нам застройщик не обращался. Пока директор инженерно-строительного института ТОГУ только озвучил свои предложения. Это просто математические расчеты. Методы, применяемые при строительстве таких сооружений, меняются почти что ежедневно. Так что на сегодняшний день обсуждать нечего. Пока это просто мнение, которое никто не рассматривает, — расскзал Дмитрий Липатников.

Начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо также подтвердил, что в администрацию пока на данный момент обращения от застройщика не поступали.