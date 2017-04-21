Мэрия Хабаровска назвала перекрытие Калинина из-за постройки небоскреба «просто расчетами»
В управлении дорог предполагают, что это только первоначальный вариант развития событий.
В управлении дорог предполагают, что это только первоначальный вариант развития событий.
Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.
Администрация Хабаровска считает предложение от застройщиков небоскреба «Бриллиант чистой воды» перекрыть улицу Калинина всего лишь «математическими расчетами». Пока никаких официальных обращений от компании не поступало, сообщил корр. ИА AmurMedia заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Липатников.
Ранее агентство сообщало, что недовольство закрытием движения транспорта на улице Калинина
Как поделился мнением заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением Дмитрий Липатников, заявление Игоря Пугачева по возможному перекрытию Калинина стоит рассматривать пока только как возможный вариант при постройке.
— Никто пока не говорил, что так и будет. У нас пока ничего нет, к нам застройщик не обращался. Пока директор
Начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо также подтвердил, что в администрацию пока на данный момент обращения от застройщика не поступали.