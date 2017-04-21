В Прикамье из-за паводка эвакуированы 53 человека

В зоне подтопления оказалось 27 домов по улицам Набережная, Октябрьская, Первомайская с общим количеством населения 53 человека. Объекты экономики, СЗО и скотомогильники, трансформаторные подстанции в зону затопления не попали.

Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Пермского края были переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Руководителем работ назначен министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. На базе краевого управления МЧС развёрнут межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС. Выработано решение на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Проведено оповещение населения с использованием автомобилей управления внутренних дел, оборудованных громкоговорящей связью, а также методом подворового обхода с использованием мобильных технических средств оповещения.

Ведётся мониторинг за состоянием уровня воды в зоне ЧС. Проведены мероприятия по эвакуации населения общей численностью 53 человека. В результате ЧС погибших, получивших ущерб здоровью нет.

Эвакуируемые из жилых домов люди размещены в пункте временного размещения на базе МКОУ СОШ № 11 (г. Гремячинск).