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12:01 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье из-за паводка эвакуированы 53 человека

Как сообщало 20 апреля ГУ МЧС России по Пермскому краю, накануне в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступила информация, что в результате резкого потепления, обильного снеготаяния, осадков в виде дождя и образования затора на реке Усьва произошло подтопление посёлка Усьва.

В зоне подтопления оказалось 27 домов по улицам Набережная, Октябрьская, Первомайская с общим количеством населения 53 человека. Объекты экономики, СЗО и скотомогильники, трансформаторные подстанции в зону затопления не попали.

Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Пермского края были переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Руководителем работ назначен министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. На базе краевого управления МЧС развёрнут межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС. Выработано решение на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Проведено оповещение населения с использованием автомобилей управления внутренних дел, оборудованных громкоговорящей связью, а также методом подворового обхода с использованием мобильных технических средств оповещения.

Ведётся мониторинг за состоянием уровня воды в зоне ЧС. Проведены мероприятия по эвакуации населения общей численностью 53 человека. В результате ЧС погибших, получивших ущерб здоровью нет.

Эвакуируемые из жилых домов люди размещены в пункте временного размещения на базе МКОУ СОШ № 11 (г. Гремячинск).

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