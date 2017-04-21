Пляжи большой Ялты готовят к курортному сезону

«В Ялте прошло уже два конкурса, на которых было выставлено 30 пляжных территорий, из них разыграно 18, остальные 12 были перенесены на другую дату», — цитирует чиновника отдел информационного обеспечения администрации Ялты.

По его словам, сейчас вырабатывается «дорожная карта», в которой будут прописаны сроки подготовки пляжей и мероприятия, направленные на благоустройство пляжных территорий.

В Ялтинском регионе зарегистрировано 99 пляжных территорий, в том числе 35 — муниципальных, 43 — ведомственных и 21 — в аренде или собственности.