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12:13 (мск), источник: РИА Крым

Пляжи большой Ялты готовят к курортному сезону

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости (Крым). Большая Ялта готовится к приему туристов. Как сообщил заместитель главы администрации Ялты Антон Тихомиров, в этом году уже проведено два конкурса на передачу пляжей в аренду.

Источник: РИА "Новости"

«В Ялте прошло уже два конкурса, на которых было выставлено 30 пляжных территорий, из них разыграно 18, остальные 12 были перенесены на другую дату», — цитирует чиновника отдел информационного обеспечения администрации Ялты.

По его словам, сейчас вырабатывается «дорожная карта», в которой будут прописаны сроки подготовки пляжей и мероприятия, направленные на благоустройство пляжных территорий.

В Ялтинском регионе зарегистрировано 99 пляжных территорий, в том числе 35 — муниципальных, 43 — ведомственных и 21 — в аренде или собственности.

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