Минобороны прокомментировало закрытие неба над Астаной

«Сообщаем, что со стороны Министерства обороны РК никаких запретов на использование воздушного пространства в районе аэродромов «Астана» и «Караганда» не производилось. Линия заданного пути маршрута военных воздушных судов не мешала схеме полетов при взлете и заходе гражданских авиалайнеров на посадку аэродрома «Астана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закрыть небо решила администрация столичного аэропорта.

«Вместе с тем, решение о запрете вылетов гражданским воздушным судам до окончания тренировки принято диспетчером аэропорта г. Астана самостоятельно. В настоящее время даты тренировок военной авиации к параду и время введения кратковременных ограничений уточнены и включены в извещение об изменениях в аэронавигационной информации (NOTAM), что позволит авиакомпаниям своевременно скоординировать время вылетов и прилетов», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время учений и подготовки к военному параду 7 мая аэропорт Астаны не принимал гражданские воздушные суда.