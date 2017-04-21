Кузбассовец, устав стирать вещи коллеги, украл для него стиральные машины
Первая из украденных машин оказалась нерабочей, тогда злоумышленник украл вторую.
Первая из украденных машин оказалась нерабочей, тогда злоумышленник украл вторую.
41-летний новокузнечанин украл две стиральных машины, чтобы больше не стирать вещи коллеги.
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Мужчина рассказал, что обе машинки передал своему коллеге. Он пояснил, что коллега каждый день обращался к сослуживцам с просьбой постирать комплект рабочей одежды, так как тянул с выбором своей собственной стиральной машины. Задержанному это надоело, и он решил украсть машинку для своего товарища. Первая была неисправна, поэтому новокузнечанин похитил вторую. После этого товарищ собрал из двух машинок одну, которая отвечала его требованиям.
В отношении задержанного новокузнечанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.