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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец, устав стирать вещи коллеги, украл для него стиральные машины

Первая из украденных машин оказалась нерабочей, тогда злоумышленник украл вторую.

41-летний новокузнечанин украл две стиральных машины, чтобы больше не стирать вещи коллеги.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась жительница многоквартирного дома в Новокузнецке. Она рассказала, что кто-то похитил её стиральную машину, которая стояла в «кармане» перед квартирой. Прибыв на место преступления, полицейские выяснили, что замок в «карман» был открыт «родным» ключом. Подозреваемым оказался 41-летний сосед потерпевшей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что несколько дней назад мужчина также украл стиральную машинку. Тогда жертвой стала еще одна соседка по «карману».

Мужчина рассказал, что обе машинки передал своему коллеге. Он пояснил, что коллега каждый день обращался к сослуживцам с просьбой постирать комплект рабочей одежды, так как тянул с выбором своей собственной стиральной машины. Задержанному это надоело, и он решил украсть машинку для своего товарища. Первая была неисправна, поэтому новокузнечанин похитил вторую. После этого товарищ собрал из двух машинок одну, которая отвечала его требованиям.

В отношении задержанного новокузнечанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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