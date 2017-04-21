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12:24 (мск), источник: Новости Перми

Пермяки требуют отставки детского омбудсмена Павла Микова

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае оказался в центре скандала после того, как поддержал законопроект, лишающий матерей-одиночек дополнительных выплат. В интервью Миков заявил, что, если женщина «встретила безответственного мужчину, значит, это ее выбор».

В сети появилась петиция с требованием отставки уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла Микова, который поддержал закон о лишении одиноких матерей дополнительных выплат.

 — Когда информация о принятом законе вышла на федеральный уровень, в интервью BBC Миков заявил: «Женщина должна, прежде всего, задуматься, от кого она рожает, и с кем желает связать свою судьбу. Если она встретила мужчину безответственного, извините, значит, это ее выбор, но государство не должно поддерживать эти негативные социальные явления. Это наша принципиальная позиция. Сегодня каждый третий ребенок в крае имеет в графе отец прочерк. Но они же не родились от святого духа!». Подобные заявления неприемлемы для человека, занимающего столь ответственную позицию, — говорится в петиции.

Напомним, с 1 января 2017 года в Прикамье вступил в силу закон о поддержке молодых матерей, родивших первого ребенка. Женщины в возрасте от 19 до 24 лет, которые родили первенца, имеют право на получение пособия в размере 60 тысяч рублей. Однако матери-одиночки и девушки, прожившие на территории края меньше пяти лет, не могут претендовать на выплаты.

Один из авторов поправок к законопроекту депутат заксобрания Сергей Клепцин назвал таких детей случайными и заявил, что они появляются на свет после «корпоративчиков и междусобойчиков». Подобные высказывания вызвали волну возмущения.

Врио губернатора края Максим Решетников после этого поручил внести поправки в закон в пользу одиноких матерей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Павлом Миковым отметила, что «данный закон должен учитывать все возможные случаи, чтобы избежать дискриминационных ограничительных мер».

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