Свыше 380 гостиниц Татарстана прошли классификацию по принципу «звездности»

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Все 10 регионов РФ, готовящихся принять чемпионат мира по футболу в 2018 году, уже полностью завершили классификацию своих гостиниц, количество которых составило 9169 объектов размещения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на каталог классифицированных средств размещения Lodging.ru.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу «звездности». Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им «звезд». Предполагается, что с 1 января 2018 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года — для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 1 января 2020 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.

«Несмотря на то что закон еще не принят, российские гостиницы уже активно проходят классификацию. По данным каталога классифицированных средств размещения Lodging.ru, отели и гостиницы 10 регионов-организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году уже полностью завершили эту процедуру. Всего классифицировано 9169 объектов размещения», — говорится в сообщении.

Так, в Татарстане «звезды» получили 386 гостиниц. В Краснодарском крае — свыше 4,8 тыс. гостиниц. В Москве — 1132 объекта, а в Санкт-Петербурге — 918 гостиниц. Классификация также проведена в Калининградской области (224 гостиницы), Республике Мордовия (39), Самарской области (314), Нижегородской области (309), Ростовской области (365), Свердловской области (306). В Волгоградской области классифицировано пока 90 процентов (291 гостиница) от общего количества средств размещения.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отмечает, что сложностей с классификацией у отелей практически не возникает, хотя существуют особенности, которые могут помешать отелю при наличии других условий получить желаемую категорию.

«Например, некоторые отели располагаются в исторических зданиях, а значит, лишены возможности увеличить площадь номеров, обеспечить работу лифтов и так далее. Тем не менее, все эти нюансы нивелируются тем, что система оценки носит балльный характер. То есть гостиница может “добрать” баллы по другим пунктам и все же получить желаемую категорию», — рассказал эксперт.