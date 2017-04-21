Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
12 советов для владельцев крошечных квартир
Надежда Ручка ждет первенца
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
10Протест одного
12:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Свыше 380 гостиниц Татарстана прошли классификацию по принципу «звездности»

Все 10 регионов России, готовящихся принять чемпионат мира по футболу-2018, полностью завершили классификацию своих гостиниц.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Все 10 регионов РФ, готовящихся принять чемпионат мира по футболу в 2018 году, уже полностью завершили классификацию своих гостиниц, количество которых составило 9169 объектов размещения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на каталог классифицированных средств размещения Lodging.ru.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу «звездности». Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им «звезд». Предполагается, что с 1 января 2018 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года — для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 1 января 2020 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.

«Несмотря на то что закон еще не принят, российские гостиницы уже активно проходят классификацию. По данным каталога классифицированных средств размещения Lodging.ru, отели и гостиницы 10 регионов-организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году уже полностью завершили эту процедуру. Всего классифицировано 9169 объектов размещения», — говорится в сообщении.

Так, в Татарстане «звезды» получили 386 гостиниц. В Краснодарском крае — свыше 4,8 тыс. гостиниц. В Москве — 1132 объекта, а в Санкт-Петербурге — 918 гостиниц. Классификация также проведена в Калининградской области (224 гостиницы), Республике Мордовия (39), Самарской области (314), Нижегородской области (309), Ростовской области (365), Свердловской области (306). В Волгоградской области классифицировано пока 90 процентов (291 гостиница) от общего количества средств размещения.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отмечает, что сложностей с классификацией у отелей практически не возникает, хотя существуют особенности, которые могут помешать отелю при наличии других условий получить желаемую категорию.

«Например, некоторые отели располагаются в исторических зданиях, а значит, лишены возможности увеличить площадь номеров, обеспечить работу лифтов и так далее. Тем не менее, все эти нюансы нивелируются тем, что система оценки носит балльный характер. То есть гостиница может “добрать” баллы по другим пунктам и все же получить желаемую категорию», — рассказал эксперт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Альметьевска собрали трехколесный велосипед из вторичного сырья
В Хабаровске напали на приемную ФСБ
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карты «Мир»
Россиянин задержан в Германии по подозрению в теракте
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь