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12:26 (мск), источник: Новая Кубань

Сочинские «Ласточки» будут бесплатно возить поклонников Formula 1

На время проведения «королевских гонок» изменится график движения пригородных поездов.

Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. С 27 по 30 апреля проезд в «Ласточке» будет бесплатным.

В открытом режиме будут работать турникеты на следующих участках: Сочи — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Аэропорт, Сочи — Аэропорт.

На время проведения Formula 1 в Сочи будут курсировать дополнительные пригородные поезда.

По основному маршруту, связывающему Сочи и Имеретинский Курорт 27 и 28 апреля запустят 25 пар поездов, 29 и 30 апреля их количество составит 49 пар. Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.

Также будет увеличено количество «Ласточек», связывающих Сочи и Аэропорт, Имеретинский Курорт и Аэропорт.

Пассажиров просят обратить внимание на сокращение маршрутов Туапсе — Имеретинский Курорт, Лазаревская — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт и Лазаревская — Аэропорт. Конечной станцией в этих направлениях будет Сочи, оплата за проезд будет осуществляться по установленным тарифам.

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