Парк Кубка конфедераций откроется в Сочи на майских выходных

Гостям парка обещают яркую и разнообразную развлекательную программу: встречи со звездами футбола, конкурсы и футбольные аттракционы, мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Помимо Сочи парки Кубка конфедерации будут открыты и в других городах, которые примут его матчи: в Москве ( 29—30 апреля ), Казани ( 13—14 мая ) и Санкт-Петербурге ( 20—21 мая ). Одним из главных украшений столичного парка станет трофей турнира, с которым смогут сфотографироваться все желающие.