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12:24 (мск), источник: Вести Сочи

Парк Кубка конфедераций откроется в Сочи на майских выходных

С 6 по 7 мая на площади у Южного мола морпорта Сочи будет открыт парк футбольного Кубка конфедераций — 2017. Вход в него будет свободным, а развлечения — бесплатными.

Гостям парка обещают яркую и разнообразную развлекательную программу: встречи со звездами футбола, конкурсы и футбольные аттракционы, мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Помимо Сочи парки Кубка конфедерации будут открыты и в других городах, которые примут его матчи: в Москве (29—30 апреля), Казани (13—14 мая) и Санкт-Петербурге (20—21 мая). Одним из главных украшений столичного парка станет трофей турнира, с которым смогут сфотографироваться все желающие.

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