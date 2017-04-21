Парк Кубка конфедераций откроется в Сочи на майских выходных
С 6 по 7 мая на площади у Южного мола морпорта Сочи будет открыт парк футбольного Кубка конфедераций — 2017. Вход в него будет свободным, а развлечения — бесплатными.
С 6 по 7 мая на площади у Южного мола морпорта Сочи будет открыт парк футбольного Кубка конфедераций — 2017. Вход в него будет свободным, а развлечения — бесплатными.
Гостям парка обещают яркую и разнообразную развлекательную программу: встречи со звездами футбола, конкурсы и футбольные аттракционы, мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций, сообщает
Помимо Сочи парки Кубка конфедерации будут открыты и в других городах, которые примут его матчи: в Москве (