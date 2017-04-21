Концерт группы «Машина времени» в Нижнем Новгороде 24 апреля все-таки состоится.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» организаторы концерта, от ДК ОАО «ГАЗ» в адрес концертного агентства ООО «Нижегородконцерт» поступило письмо, в котором говорится, что ДК ОАО «ГАЗ» готово предоставить в субаренду театральный зал учреждения для проведения концерта группы «Машина времени» и Андрея Макаревича 24 апреля.

«Концерт состоится. Группа ГАЗ уже подтвердила свою готовность и заявила о том, что обеспечит необходимую безопасность на концерте», — отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что концерт группы 24 апреля в Нижнем Новгороде будет отменен.

На сцене ДК «ГАЗ» группа выступит с программой в рамках тура «Миром правит любовь». Нижегородцы услышат материал из нового альбома «Вы», а также классику группы за 48 лет работы на сцене.