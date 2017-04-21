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19:18 (мск), источник: Интерфакс

К московским кладбищам в воскресенье будут ходить бесплатные автобусы

Подъезд к кладбищам на частных автомобилях ограничат.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В это воскресенье, на Красную горку, власти организуют специальные бесплатные маршруты автобусов к кладбищам Москвы, сообщили «Интерфаксу» в транспортном комплексе столицы. При этом подъезд к кладбищам на личном транспорте будет ограничен.

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Так, до Николо-Архангельского кладбища будут следовать автобусы от станции метро «Выхино» (Э1, Э2 с остановками у Перовского кладбища), от метро «Новокосино» (Э5); до Домодедовского кладбища — от метро «Домодедовская» (№ 510э), от деревни Колычево (Э2); до Щербинского кладбища — от метро «Улица Академика Янгеля» «Аннино» (Эl), от станции «Щербинка» (Э2), от 4-го микрорайона Щербинки (Э3); до Хованского кладбища — от метро «Саларьево» (Эl) и «Теплый Стан» (Э2); до Востряковского кладбища — от метро «Юго-Западная» (Э); до Митинского кладбища — от метро «Тушинская» (Э); до Перепечинского кладбища — от метро «Планерная» (Э1), от станции «Сходня» (Э2), станции «Лобня» (Э4) и от деревни Носово (Э3); до Химкинского кладбища — от метро «Речной вокзал» (Э) и «Планерная» (Э2).

До Долгопрудненского кладбища автобусы проследуют от метро «Речной вокзал» и станции «Новодачная» (Э1); до Кузьминского кладбища — от метро «Рязанский проспект» и «Кузьминки» (Э); до Люблинского кладбища — от метро «Текстильщики» (Эl) и «Люблино» (Э2); до Котляковского кладбища — от метро «Кантемировская» (150э, 217э) и «Каширская» (150э); до кладбища Ракитки — от метро «Теплый Стан» (531э); до Богородского кладбища — от станции «Электроугли» (Э); до Зеленоградского (Центрального) кладбища — от станции «Крюково» (Э1); до Зеленоградского (Северного) кладбища — от станции «Крюково» (Э2); до Алабушевского кладбища — от станции «Крюково» (№ 24).

Ограничения движения

С 6:00 до 16:00 воскресенья в связи с проведением пасхальных мероприятий будут перекрыты для движения личного транспорта Рузская улица (от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца); Боровское и Востряковское шоссе (от Никулинской улицы до Озерной); Фестивальная улица (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы); Новосходненское шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище); проезд Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади); улица Адмирала Корнилова (от Калужского шоссе до Киевского шоссе); дублер Каширского шоссе в сторону области (от улицы Маршала Захарова до метро «Домодедовская»); Суздальская улица в сторону области (от улицы Городеская до Николо-Архангельского проезда); проектируемый проезд № 326 (от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда); Николо-Архангельский проезд (от улицы Салтыковской до кладбища); Вешняковская улица (от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец); Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе (от Типографской улицы до Щербининского кладбища); дорога на Перепечинское кладбище (от деревни Шемякино до входа на кладбище); Пятницкое шоссе (от МКАД до улицы Барышиха).

Кроме того, движение будет перекрыто в воскресенье с 07:00 до 23:00 в Юго-Западном округе: на Санаторной и Тютчевской аллеях; в Новоясеневском тупике от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви; от улицы Каховка до Перекопской к храму Бориса и Глеба; во 2-м Миргородском переулке с организацией одностороннего движения от станции «Бутово» по 1-му Миргородскому переулку до улицы Веневская. Также в это время будет организовано одностороннего движения на улице Николая Сироткина от Варшавского (Симферопольского) шоссе.

Помимо этого с 07:00 до 15:00 в связи с проведением праздника «Пасхальная Весна» для движения транспортных средств будет закрыт участок от 1-ой улицы Бухвостова до улицы Краснобогатырская.

В воскресенье столичные кладбища будут работать с 9:00 до 19:00.

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