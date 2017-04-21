К московским кладбищам в воскресенье будут ходить бесплатные автобусы
Подъезд к кладбищам на частных автомобилях ограничат.
Подъезд к кладбищам на частных автомобилях ограничат.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В это воскресенье, на Красную горку, власти организуют специальные бесплатные маршруты автобусов к кладбищам Москвы, сообщили «Интерфаксу» в транспортном комплексе столицы. При этом подъезд к кладбищам на личном транспорте будет ограничен.
Так, до
До Долгопрудненского кладбища автобусы проследуют от метро «Речной вокзал» и станции «Новодачная» (Э1); до Кузьминского кладбища — от метро «Рязанский проспект» и «Кузьминки» (Э); до Люблинского кладбища — от метро «Текстильщики» (Эl) и «Люблино» (Э2); до Котляковского кладбища — от метро «Кантемировская» (150э, 217э) и «Каширская» (150э); до кладбища Ракитки — от метро «Теплый Стан» (531э); до Богородского кладбища — от станции «Электроугли» (Э); до Зеленоградского (Центрального) кладбища — от станции «Крюково» (Э1); до Зеленоградского (Северного) кладбища — от станции «Крюково» (Э2); до Алабушевского кладбища — от станции «Крюково» (№ 24).
Ограничения движения
С 6:00 до 16:00 воскресенья в связи с проведением пасхальных мероприятий будут перекрыты для движения личного транспорта Рузская улица (от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца); Боровское и Востряковское шоссе (от Никулинской улицы до Озерной); Фестивальная улица (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы); Новосходненское шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище); проезд Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади); улица Адмирала Корнилова (от Калужского шоссе до Киевского шоссе); дублер Каширского шоссе в сторону области (от улицы Маршала Захарова до метро «Домодедовская»); Суздальская улица в сторону области (от улицы Городеская до
Кроме того, движение будет перекрыто в воскресенье с 07:00 до 23:00 в
Помимо этого с 07:00 до 15:00 в связи с проведением праздника «Пасхальная Весна» для движения транспортных средств будет закрыт участок от 1-ой улицы Бухвостова до улицы Краснобогатырская.
В воскресенье столичные кладбища будут работать с 9:00 до 19:00.