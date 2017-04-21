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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Свердловские эпидемиологи прогнозируют в этом сезоне небольшой рост числа клещей

Екатеринбург. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Клещи с начала 2017 года покусали в Свердловской области 113 человек, по итогам сезона прогнозируется 25−26 тыс. пострадавших от этих насекомых, сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрей Юровских.

«Наш прогноз по сезону 2017 года — некоторое увеличение численности клещей. Но надеемся, что значительного увеличения числа покусов не произойдет, оно будет в пределах 25−26 тыс.», — отметил А. Юровских на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в пятницу.

По его словам, в прошлом году от клещей пострадали 25 тыс. человек, из них 528 человек заболели боррелиозом, 99 — клещевым энцефалитом. Впервые за много лет не было зафиксировано ни одного летального исхода от энцефалита. Вместе с тем, в этом году клещи начали проявлять активность позже, чем в прошлом.

«В первую очередь, это связано с погодными условиями, тогда была ранняя весна. Но как только потеплеет, станут активнее и клещи, и люди», — уточнил А. Юровских.

Он заявил, что самым неблагополучным годом был 1996-й, когда клещи покусали более 80 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. человек заболели клещевым энцефалитом, 214 остались инвалидами, 38 умерли.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора напомнил, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. По данным на 1 января 2017 года, против данной инфекции вакцинировано 86% жителей Свердловской области. «Это лучший результат в России», — подчеркнул А. Юровских.

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