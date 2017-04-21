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13:10 (мск), источник: Om1.ru

Над Омском прогремят первые грозы

Метеорологи объявили прогноз погоды на последнюю неделю апреля.

Источник: Reuters

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ожидает омичей с 22 по 28 апреля — на выходных и на предстоящей рабочей неделе. Жителей Омской области ждут весеннее тепло и весенние дожди.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

 — Ожидается тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой.

Отметим, что на этих выходных ожидаются дожди и порывистый ветер.

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