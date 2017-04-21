Над Омском прогремят первые грозы

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ожидает омичей с 22 по 28 апреля — на выходных и на предстоящей рабочей неделе. Жителей Омской области ждут весеннее тепло и весенние дожди.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

— Ожидается тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой.

Отметим, что на этих выходных ожидаются дожди и порывистый ветер.