Краснодарские студенты получили стипендии от Первышова

Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. Победителей поздравили мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

На стипендию главы Краснодара в этом году претендовали 151 кандидат. В конкурсе принимают участие студенты высших и средних учебных заведений и аспиранты.



Заветную стипендию получат 30 человек. В течение года они будут получать ежемесячную надбавку к основным выплатам в размере 2175 рублей.