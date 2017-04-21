Краснодарские студенты получили стипендии от Первышова
В краевой столице подвели итоги традиционного конкурса.
В краевой столице подвели итоги традиционного конкурса.
Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. Победителей поздравили мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.
На стипендию главы Краснодара в этом году претендовали 151 кандидат. В конкурсе принимают участие студенты высших и средних учебных заведений и аспиранты.
Заветную стипендию получат 30 человек. В течение года они будут получать ежемесячную надбавку к основным выплатам в размере 2175 рублей.
Среди стипендиатов 2017 года — учащиеся ведущих образовательных учреждений краевого центра, в том числе — КубГТУ, КубГАУ, КубГУ, Южного института менеджмента, Краснодарского государственного института культуры, Кубанского государственного университета физкультуры, спорта и туризма, а также техникумов и колледжей. Об этом сообщила
Кроме успехов в учебе оценивается участие в общественной жизни города, благотворительная и волонтёрская деятельность, реализация
— Мы формируем новые подходы к развитию города, определяем направления, в которых он будет развиваться в ближайшие 10−15 лет. Здесь очень важно мнение молодежи, студенчества. Призываю вас активнее участвовать в жизни Краснодара и процессах принятия городских решений. — Обратился к студентам Евгений Первышов.
Напомним, что стипендия главы города учреждается в Краснодаре в восьмой раз.