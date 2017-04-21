5 федеральных памятников в Калининградской области обрели хозяев

Руководитель службы Евгений Маслов в Калининграде сегодня, 21 апреля 2017 года, сообщил информационному агентству Rainbow, что эта работа заняла более двух лет и потребовала применения всех мер воздействия: от устных переговоров до неоднократных письменных предписаний. В результате, на баланс Росимущества официально поставлены 3 памятника в Калининграде — мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, памятник Фридриху Шиллеру и скульптура «Борющиеся зубры»; мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов («Танк») у посёлка Переславское в Зеленоградском районе и памятник-обелиск Славы русского оружия в честь сражения при Пройсиш Эйлау в Багратионовске.

Несмотря на официальный статус объектов культурного наследия федерального значения, юридически эти памятники не были оформлены на учёт у собственника, а их содержанием в меру возможностей занимался регион. Например, ремонт мемориального комплекса 1200 гвардейцам в 2015 году был проведён за средства областного бюджета. Средства в размере 9 миллионов рублей были выделены из бюджета госпрограммы Калининградской области «Развитие культуры».

«В прошлом году мы существенно усилили взаимодействие службы с крупнейшими собственниками и пользователями объектов культурного наследия, в том числе и с федеральными структурами. Серьезные подвижки есть во взаимоотношениях с территориальным управлением Росимущества, на балансе которого числится довольно много объектов. Недавно, в апреле, достигнуты результаты почти двухлетней работы службы — выделены средства и на проектирование и на проведение ремонтных работ на объектах, по которым мы убедили Росимущество наконец-то оформить право собственности. Фактически эти памятники были “ничьи”: по гражданскому кодексу они находись в федеральной собственности, но документы на них не были оформлены», — рассказал Евгений Маслов.

Он отметил, что руководство областного управления Росимущества демонстрирует готовность к сотрудничеству со службой и заинтересованность в надлежащем содержании памятников.

В этом году, по словам руководителя ведомства, на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по своим объектам в Калининградской области Росимущество выделяет около двух миллионов рублей.

Сейчас на территории Калининградской области насчитывается 1658 объектов культурного наследия (ОКН), из них около 200 являются объектами федерального значения.