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12:57 (мск), источник: Новый Калининград

На участке дороги Калининград — Полевое временно вводится одностороннее движение

Объезд осуществляется в соответствии со схемой, согласованной с областной Госавтоинспекцией.

25 апреля в период проведения мероприятий, посвященных Дню поминовения усопших (Радоницы), с 7:00 до 19:00 на участке автомобильной дороги «Калининград-Голубево-Полевое» с 3-го по 5-ый километр временно вводится одностороннее движение. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного правительства в пятницу.

Объезд осуществляется в соответствии со схемой, согласованной с областной Госавтоинспекцией.

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