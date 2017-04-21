На участке дороги Калининград — Полевое временно вводится одностороннее движение

25 апреля в период проведения мероприятий, посвященных Дню поминовения усопших (Радоницы), с 7:00 до 19:00 на участке автомобильной дороги «Калининград-Голубево-Полевое» с 3-го по 5-ый километр временно вводится одностороннее движение. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного правительства в пятницу.

Объезд осуществляется в соответствии со схемой, согласованной с областной Госавтоинспекцией.